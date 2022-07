Herzogin Meghan: Radikaler Entschluss! Jetzt lässt sie ALLES hinter sich

Kein Gramm Fett am Körper der Ex-Königlichen. Stattdessen kurvenfreie Zone von Kopf bis zu den Füßen … Und natürlich fragten sich nicht nur die anwesenden Ladys bei Schampus und Shrimps-Cocktail, wie zur Hölle sie das so schnell hingekriegt hat! Aus Meghans Umfeld war stets zu hören: "Sie möchte ein realistisches Vorbild für alle frischgebackenen Mütter sein!" Doch nun purzeln plötzlich die Pfunde … Und das offenbar aus einem ganz bestimmten Grund: die Dreharbeiten für die anstehende Netflix-Doku, in der sich Meghan von ihrer allerbesten Seite zeigen will! "Sie will unbedingt ihre alte Figur zurück", bestätigt ein Insider. Und dafür setzt die ehrgeizige Ex-Schauspielerin alle Hebel in Bewegung: Es würde kaum ein Tag vergehen, an dem Meghan sich nicht beim Training verausgaben würde, heißt es. Dazu kommt eine strenge Diät: Nur noch 800 Kalorien würde die zweifache Mutter pro Tag zu sich nehmen – und den knurrenden Magen mit diversen Hilfsmitteln austricksen, etwa mit lauwarmem Zitronenwasser und einem Löffel Joghurt gegen den Heißhunger. "Sie hat in den vergangenen Wochen extrem gehungert und scheint wie besessen davon, noch weiter abzunehmen", so ein Insider. Und das wird sie dann wohl auch, denn wie stellte Prinz Harry doch einst persönlich klar: What Meghan wants, Meghan gets – was Meghan will, das kriegt sie auch …