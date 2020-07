Herzogin Meghan: Radikaler Schlussstrich! Sie kann ihre Beziehung nicht mehr retten

Ihre Familie hat die Nase voll

Seit Meghan mit Harry zusammen ist, machen ihr Papa Thomas und Schwester Samantha das Leben schwer. Während ER sich konstant mit privaten Details an die Öffentlichkeit wendet, zieht SIE in einer Tour über ihre berühmte Schwester Meg her. Zuletzt versuchte Samantha sogar, sich unangekündigt Zutritt zum Palast zu verschaffen!

Es ist also kein Wunder, dass Meghan nicht sonderlich gut auf ihre Familie zu sprechen ist. Besonders interessant: Seit einiger Zeit ist es relativ ruhig um Samantha geworden. In den ersten Monaten des Jahres ließ sie keine Möglichkeit aus, sich schlecht über Meghan zu äußern. Doch jetzt hat sie sich plötzlich zurückgezogen. Es sieht ganz so aus, als hätte die 55-Jährige endgültig die Hoffnung aufgegeben, sich mit Meghan zu versöhnen. Die Beziehung der beiden lässt sich nach den Geschehnissen der letzten Monate einfach nicht mehr retten! Ein radikaler Schlussstrich, mit dem viele schon lange gerechnet haben...

