Herzogin Meghan: Riesen-Drama um Baby Archie!

Schwere Vorwürfe gegen Herzogin Meghan! Was tut sie dem kleinen Archie bloß an?

Keine hält es bei ihr aus! Seit Baby Archie (vier Monate) auf der Welt ist, hat Meghan (38) schon die dritte Nanny für ihren süßen Schatz angeheuert. Doch das ist nur die Spitze des Eisbergs! Was tut sie dem armen Archie bloß an?

Herzogin Meghan ist eine Helikopter-Mama

Nicht einmal Harry (35) darf mit Archie kuscheln wann er will. „Er kann mit ihm abhängen, aber Meghan muss ihn auf dem Arm haben“, packt ein Insider jetzt aus. Und sogar für ihre Mutter Doria (63) hat die ehemalige Schauspielerin die Zeit mit ihrem Enkel begrenzt. „Sie durfte ihn nur für zwei Minuten halten, als sie das letzte Mal zu Besuch war“, so die Quelle weiter. Die Amerikanerin vertraut Archie nicht einmal ihrer Familie an?! Meghan dreht völlig durch und treibt damit alle in den Wahnsinn.

Queen Elizabeth: Schluss, aus, vorbei! Sie zieht einen drastischen Schlussstrich

Während Catherine (37) und William (37) ihre Sprösslinge George (6), Charlotte (4) und Louis (1) in der Natur herumtollen lassen, wacht Helikopter-Mutter Meghan mit Argusaugen über ihr Kind. „Die Herzogin will nicht, dass Archie sich Keime von seinen Cousins einfängt. Denn deren Mutter Catherine lässt sie wie kleine Schweine im Dreck spielen“, so ein Insider.

Prinz Harry bleibt auf der Strecke

Meghans Welt dreht sich nur noch um ihren Sohn. Harry hat sie sogar aus dem Bett verbannt. „Ihre Ausrede klingt so, sie füttere Archie nachts – und müsse so viel ununterbrochenen Schlaf bekommen, wie sie nur könnte“, heißt es. Und als die Familie die Queen (93) auf Schloss Balmoral besuchen sollte, weigerte sich Meghan, mit Archie die 800 Kilometer lange Strecke zu fahren. Dabei hatte sich Elizabeth so auf die Zeit mit ihrem Ur-Enkel gefreut!

