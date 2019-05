Herzogin Meghan: Rührende Worte von Oprah Winfrey

kommt einfach nicht zur Ruhe. Schon seit ihrer Hochzeit mit wird sie von allen Seiten kritisiert. Besonders ihre Entscheidung, ihr Babyglück zunächst im Privaten genießen zu wollen, sorgt bei vielen Royal-Fans für Aufruhr.

Herzogin Meghan: Baby-Alarm! Krankenwagen in Windsor gesichtet!

Herzogin Meghan: Lob von Oprah Winfrey

Doch nun bekommt die 37-Jährige Rückendeckung von ihrer Freundin Oprah Winfrey! Sie freut sich darüber, dass Meghan und ihr Ehemann sich dazu entschieden haben, die Geburt privat zu halten und das Baby zunächst nicht direkt dem Blitzlichtgewitter auszusetzen. "In der Lage zu sein, aufzustehen und zu sagen, das ist, was ich wirklich für mein Baby und meine Familie will und ich werde es jetzt anders machen, als es seit tausend Jahren gemacht wird? Ich bin einfach so stolz auf sie", schwärmt der TV-Star gegenüber „ Tonight“.

Außerdem freute Oprah sich darüber, dass Meghans Entscheidung vielen anderen Müttern den Druck nehmen werde, direkt nach der Geburt wieder perfekt sein zu müssen.