Herzogin Meghan: Schlimme Beleidigung in der Öffentlichkeit!

Es wird nicht ruhig um Herzogin Meghan und ihre Familie! Schon vor der Hochzeit von musste sich die einigen Anfeindungen durch ihre Familie stellen. Dabei standen vor allem ihre Halbschwester und ihr Vater stets im Mittelpunkt der Berichterstattung! Nun der nächste Tiefschlag...

Herzogin Meghan & Prinz Harry: Sensationelle Adoptions-Pläne!

Herzogin Meghan: Böse Beleidigung durch ihre Schwester!

Das Meghan und ihre Halbschwester Samantha Grant nicht das beste Verhältnis zueinander haben, ist definitiv nicht Neues! Schon vor dem royalen Großereignis musste sich Meghan immer wieder neuen Beleidigungen durch Samantha stellen. Die neuste Anfeindung stellt alles Vergangenen jetzt jedoch komplett in den Schatten. In einem "Twitter"-Tweet holte Samantha nämlich nun zum nächsten Faustschlag gegen Meghan aus...

Herzogin Meghan: Herbe Beleidigung

Via "Twitter" äußerte Samantha nun erneut ihren Unmut über ihre Halbschwester. So tweetete sie voller Bösartigkeit: "Falsches Gehabe und Lächeln können aufhören. Die DuchASS sollte sich vor ihrem Vater verbeugen." Welch harte Beschimpfung! Was Meghan über diese fiesen Worte denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt äußerte sie sich noch nicht zu den Anfeindungen ihrer Halbschwester...