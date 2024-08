Herzogin Meghan: Schlimme Demütigung! Muss sie jetzt mit Konsequenzen rechnen?

Tatsächlich vergraulten Harry und Meghan seit ihrer Hochzeit vor sechs Jahren insgesamt 18 Mitarbeiter mit ihrer mürrischen, unhöflichen und anstrengenden Art. Sogar wegen schlimmen Mobbing soll inzwischen ermittelt werden. "Ich bin sehr besorgt darüber, dass die Herzogin im vergangenen Jahr zwei persönliche Assistenten aus dem Haushalt schikanieren konnte. Sie scheint immer jemanden im Visier zu haben", schrieb Meghans ehemaliger Kommunikationschef Jason Knauf bereits 2018 in einer offiziellen Beschwerde-Mail an den Palast. Demnach fühlten sich einige Mitarbeiter von ihr angeblich so gedemütigt, dass sie sogar Zusammenbrüche erlitten. Auch weitere ehemalige Angestellte wollen nicht länger schweigen.

Meghans frühere Assistentin Samantha Cohen plant sogar, vor Gericht zu ziehen. Einer ihrer Vorwürfe: Meghan habe ein "feindliches" Arbeitsumfeld geschaffen. Zwar nannte sie keine Details, doch der Journalist Valentine Low deutete an, dass sie sich von der Herzogin "sehr hart behandelt" fühlte. Royal-Experte Tom Bower ist sich sicher, dass diese Aussage nur der Anfang weiterer unerfreulicher Enthüllungen ist: "Ich habe keine Zweifel daran, dass demnächst mehr Details öffentlich werden. Das Tröpfchen an Informationen wird sich in einen Strom verwandeln." Und Meghan? Die sucht derweil noch immer verzweifelt Mitarbeiter für ihre kürzlich gegründete Firma. Viele Bewerbungen dürften unter diesen Umständen wohl nicht eintrudeln.