Herzogin Meghan: Schluss, aus, vorbei! Sie zieht die Reißleine

Was für ein Schock für die ohnehin schon gestresste Herzogin Meghan: Ausgerechnet eine alte Freundin scheint sich an ihr bereichern zu wollen...

Momentan kommt es wirklich knüppeldick für die arme Meghan: erst der nicht enden wollende Ärger mit ihrem Vater und nun der nächste Schlag: Die Frau, die ihr als eine der wenigen Freundinnen geblieben war, nutzt die royale Verbindung eiskalt für ihre eigenen Zwecke aus…

Die beiden waren ein Herz und eine Seele, unzertrennlich seit mehr als fünf Jahren. Damals war Meghan (38) bereits ein -Star, Jessica Mulroney hingegen eine Stylistin, die nicht wirklich über die Grenzen ihrer Heimatstadt Toronto hinaus bekannt war. Doch dann lernte die „Suits“-Darstellerin (35) kennen und lieben, und alles änderte sich – nicht nur für Meghan, die ihrem Traumprinzen über den großen Teich folgte und ein völlig neues Leben begann. Sondern auch für Jessica. Die erkannte ihre Chance und übersiedelte ebenfalls ins königliche England.

Herzogin Meghan verliert eine Freundin

Dort avancierte die einfache -Beraterin zur royalen Hof-Stylistin. Für war diese Entwicklung ein echter Glücksfall, schließlich hatte sie dadurch in einer ihr noch reichlich fremden Welt eine Vertraute aus der alten Heimat zur Seite. Jessica begleitete ihre Freundin auf Reisen, stellte Meghans meist doch recht kostspielige Garderobe zusammen. Und sehr bald begann die Öffentlichkeit, sich auch für die Frau zu interessieren, die hinter den exklusiven Looks der späteren Herzogin steckte: Binnen kürzester Zeit hatte Jessica rund 400.000 Follower auf , und auch ihre Mode-Tipps standen fortan hoch im Kurs. Doch damit war die dreifache Mutter nicht zufrieden. Sie wollte ein Stück vom ganz großen Kuchen abgreifen. „Wenn ich an etwas glaube, dann setze ich alles daran, um es auch zu erreichen“, hat sie mal gesagt.

Und jetzt glaubt sie offenbar an eine eigene Karriere vor der Kamera: Gerade wurde bekannt, dass sie eine eigene Netflix-Show bekommt! In „I do, Redo“ hilft sie als Wedding Planner Paaren, deren erste Hochzeit ein Desaster war. Begleitet von der Kamera organisiert Jessica alles, was den schönsten Tag im Leben perfekt machen soll. Zehn Folgen von jeweils 30 Minuten sind für Anfang 2020 geplant. Auf Instagram rührt Jessica tüchtig die Werbetrommel.

Wurde Meghan eiskalt hintergangen?

Und verplappert sich: „Ich bin so gesegnet, dass ich der Welt eine Seite von mir zeigen kann, die mich wirklich inspiriert“, beginnt sie ihre Lobeshymne auf sich selbst. „Eine Seite der Hochzeitsbranche, die nie im Fernsehen gezeigt wurde. Eine Idee, die ich seit fast fünf Jahren verwirklichen möchte.“ Pikant: Meghans Hochzeit, für die sie sich scheinbar aufopferungsvoll – und gänzlich ohne Vorkenntnisse – als Wedding-Planerin anbot, liegt gerade mal anderthalb Jahre zurück. Es liegt also auf der Hand, dass Jessica bereits damals den Hintergedanken hatte, vom Ruhm ihrer Freundin zu profitieren. Von wegen selbstloser Freundschaftsdienst! Für Jessica war Meghan vor allem eins: Karrieresprungbrett! Und ihre Strategie ging auf: Weltweit verfolgten Millionen Menschen die royale Trauung. Damals ahnte Meghan noch nichts von den Karriereplänen ihrer Vertrauten. Die hatte schließlich immer wieder vehement betont, sie würde jegliche TV-Angebote aus Respekt vor Meghan ablehnen! Ein cleverer Schachzug, denn es gab zu der Zeit schon genug Verwandte und Bekannte, die von der Herzogin in spe profitieren wollten. Neben ihrem redseligen Vater Thomas Markle, der für ein bisschen Bares nur allzu gern aus dem Nähkästchen plaudert, gibt es da auch noch Samantha Markle, die kein gutes Haar an ihrer Halbschwester lässt und sich für ihre Lästerattacken fürstlich bezahlen lässt. Auch die britische TV-Moderatorin Lizzie Cundy schaffte es dank ihrer Verbindung zu Meghan in die Weltpresse: Sie warf der ehemaligen Freundin emotionale Manipulation vor, behauptete, Meghan hätte sie, nachdem sie Harry kennengelernt hatte, wie eine heiße Kartoffel fallen lassen.

Ob da was dran ist? Unklar. Man darf jedoch gespannt sein, ob Meghan nun auch im aktuellen Fall die Reißleine zieht und die Freundschaft zu Jessica auf Eis legt. Bis jetzt schweigt sie zum neuen TV-Deal ihrer vermeintlichen Vertrauten. Aber vielleicht hat ihr der Verrat ja auch einfach die Sprache verschlagen...

