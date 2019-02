Herzogin Meghan: Schock-Enthüllung! Alles nur gelogen!

Wow! Damit hätte definitiv NIEMAND gerechnet! Schon vor Meghans und Harrys Hochzeit sorgten immer wieder Skandale um Meghans Familie für jede Menge Aufsehen. Angeblich soll der britische Palast danach beschlossen haben, die Markles von sämtlichen royalen Ereignissen fernzuhalten. Doch jetzt der Schock...

Herzogin Meghan wird schikaniert

Obwohl der Vater von Meghan, Thomas Markle, bereits des Öfteren beteuerte, dass er von der royalen Familie eiskalt ausgeschlossen wird, wendet sich nun eine Freundin von Meghan zu Wort, die schwere Vorwürfe gegenüber Thomas und seinen Lügen erhebt. So berichtet die Insiderin, die unerkannt bleiben möchte, dass an den wilden Behauptungen von Thomas nichts dran sei. Gegenüber "People" erklärt sie: "Er weiß, wie er mit ihr in Kontakt treten kann. Ihre Telefonnummer hat sich nicht geändert. Er hat nie angerufen, er hat nie geschrieben." Was für eine Schock-Nachricht! Doch damit nicht genug...

Meghan flehte ihren Vater an

Wie die Freundin weiter berichtet, soll Meghan sogar nach ihrer Hochzeit mit Harry probiert haben, mit ihrem Vater wieder in Kontakt zu treten. Sie soll ihm einen liebevollen Brief geschrieben haben: "Papa, ich bin so untröstlich. Ich liebe dich. Ich habe einen Vater. Bitte hör auf mich mithilfe der Medien zu schikanieren, damit wir unsere Beziehung reparieren können (...)". Definitiv eine überraschende Wende im Markle Familienstreit! Was an den Gerüchten jedoch dran ist, ist nicht bekannt. Weder Meghan, noch ihrer Familie äußerten sich bis jetzt dazu...