Es wird nicht ruhig bei ! In der letzten Zeit machten immer wieder Gerüchte die Runde, dass Meghan und die royale Familie regelmäßig aneinandergeraten. Doch damit nicht genug...

Klau den Look von Herzogin Meghan! DIESE Sonnenbrille ist ein echtes Schnäppchen!

Meghans Vergangenheit holt sie ein

Obwohl sich Meghan stets wie ein echter Medien-Profi präsentiert, wurde nun enthüllt, dass Meghan in ihrer Vergangenheit überhaupt nicht selbstsicher war. So veröffentlichte "Mirror" nun ein paar Passagen aus ihrem alten Blog "The Tig", in dem Meghan erklärt haben soll: "Meine 20er waren brutal - ein konstanter Kampf gegen mich selbst. Ich verurteilte mein Gewicht, meinen Style, meinen Wunsch, genauso cool, so beliebt zu sein wie die anderen." Doch damit nicht genug...

Meghan wusste nicht wo sie hingehörte

Wie es weiter heißt, soll Meghan ebenfalls unter einer Identitätskrise gelitten haben. So ließ die Herzogin damals verlauten: "An meiner Highschool gab es Cliquen: die schwarzen und die weißen Mädchen, die Philippiner und die Latinas. Dadurch, dass ich gemischtrassig bin, habe ich mich immer zwischen zwei Welten gefühlt." Erst mit Mitte Zwanzig schöpfte Meghan neuen Mut: "Ich muss 24 gewesen sein, als ein Casting-Director zu mir sagte: 'Du musst erkennen, dass du genug bist. Weniger Make-up, mehr Meghan.'" Kurze Zeit später klappte es dann bei Meghan auch mit dem Job! So war sie in der Erfolgs-Serie "Suits" zu sehen und konnte dieses traurige Lebens-Kapitel hinter sich lassen. Zum Glück!

Große Sorge um ! Wie schlecht geht es ihr wirklich?