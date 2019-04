Herzogin Meghan: Schock-Nachricht vor der Geburt!

Es wird nicht still bei ! In knapp zwei bis drei Wochen soll die schöne Frau von Prinz Harry ihr Baby zur Welt bringen. Doch nun die Schock-Nachricht! Wie jetzt enthüllt wurde, könnte die Sicherheit der in Gefahr sein...

Herzogin Meghan hat 160 Stalker

Dass Meghan ein absoluter Menschenmagnet ist, ist definitiv nichts Neues! Egal wo die Herzogin erscheint, die Royalisten Herzen sind ihr sicher. Doch das Schlimme dabei: Unter ihren Anhängern sollen sich knapp 160 Stalker befinden, die der Herzogin aufs Übelste nachstellen. Seit ihrer Hochzeit mit soll die Anzahl sogar um satte 25 Prozent gestiegen sein. Doch damit nicht genug. Wie es durch "metro.co.uk" weiter heißt es, sollen fünf davon eine ernste Gefahr für die Royales darstellen. Und das aus einem furchtbaren Grund…

Meghans Stalker haben unterschiedliche Motive

Wie die Polizei berichtet, sollen sich unter den Stalkern auch Terroristen sowie rechtsextreme Bürger befinden. So erklärt der Polizeichef Dai Davies: "Die Tatsache, dass Harry eine Frau mit afro-amerikanischem Hintergrund geheiratet hat, könnte in den Augen irgendeines Irren so ein Verhalten rechtfertigen." Was für furchtbare Neuigkeiten! Gedanken müssen sich alle Meghan-Fans um ihr Idol zum Glück jedoch keine machen. Schließlich ist das britische Könighaus für seinen exzellenten Sicherheitsdienst bekannt.