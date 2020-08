Herzogin Meghan: Schwanger - mit Zwillingen? Das sind die Beweis-Fotos!

Ein Baby nach Maß – das scheint die neueste Meghan-Mission zu sein. Nach dem ziemlich missglückten Neustart in Los Angeles hat offenbar plötzlich nicht mehr ihre Karriere oberste Priorität, sondern die Familienplanung – und wie es aussieht, will Herzogin Meghan dabei nichts dem Zufall überlassen...

Die Herzogin, kaum zu erkennen hinter ihrer dunklen Sonnenbrille, dem ordnungsgemäßen Mund-Nasen-Schutz und unter einem breitkrempigen Strohhut, hält vorsichtig eine blauweiße Tüte fest. Zielbewusst schreitet sie voran, Harry, ebenfalls „getarnt“ mit Baseball-Kappe und obligatorischer Maske, einen halben Schritt dahinter. Das Paar hat gerade die Fruchtbarkeitsklinik von Dr. Sharon Winer in Beverly Hills verlassen. Winer ist Expertin für künstliche Befruchtung, und in Tüten wie der, die Meghan aus der Klinik trägt, befinden sich normalerweise die Einwegspritzen, die Patientinnen mit unerfülltem Kinderwunsch für eine hormonelle Behandlung mit nach Hause nehmen müssen. Die von Augenzeugen beobachtete Szene lässt keinen Zweifel daran, dass die Herzogin noch einmal schwanger werden will. „Harry hat sich schon immer ein weiteres Kind gewünscht“, bestätigte ein enger Freund des Paares der australischen Zeitschrift „New Idea“. „Und Meghan möchte ihm diesen Wunsch gern so bald wie möglich erfüllen.“

Bekommen Meghan und Harry Zwillinge?

Offenbar klappt es mit dem zweiten Baby nicht auf natürlichem Weg, oder vielleicht geht es Meghan auch einfach nicht schnell genug. Mit Ende 30 gilt sie medizinisch betrachtet als Spätgebärende, ihre Fruchtbarkeit hat also schon deutlich abgenommen und die Chancen, schwanger zu werden, sinken weiter. Eine künstliche Befruchtung kann da eine Option sein. Da bei der sogenannten In-vitro-Fertilisation (IVF) aber meist zwei befruchtete Eizellen eingesetzt werden, nehme Meghan damit in Kauf, „dass die Wahrscheinlichkeit einer Mehrlingsschwangerschaft extrem steigt“, so der Freund.