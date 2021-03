Herzogin Meghan: Schwester Samantha zerfetzt sie jetzt öffentlich

Auch wenn Samantha und Meghan keinen Kontakt mehr miteinander haben, berichtet die Halbschwester von Meghan weiter, dass sie früher mit der Ehefrau von Prinz Harry einen guten Kontakt pflegte. So erzählt sie über ein Telefonat, welches sie mit Meghan führte: "Ich habe sie 2015 angerufen und war froh, sie erwischt zu haben, weil sie nie Zeit hatte. Wir haben gesprochen, und sie sagte: 'Es war so schön, mit dir zu sprechen, Babe. Lass uns das öfter machen!' Und ich dachte 'wow', ich hatte das Gefühl, sie meint das ernst - kein Schauspielen, kein Hollywood, einfach Schwestern. Später in dem Jahr kam die News, dass Harry und sie daten. Ich habe sie noch mal angerufen, ich hatte ja noch ihre Nummer. Sie oder jemand anderes hat einfach aufgelegt." Was für eine brisante Info, die ein ganz neues Licht auf Herzogin Meghan wirft...