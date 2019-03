Herzogin Meghan: Sex-Tape aufgetaucht!

Was ist nur bei und los? Eigentlich sollten die beiden momentan im Baby-Glück schweben. Die Realität sieht jedoch ganz anders aus. Es folgt ein Skandal nach dem anderen...

Queen Elizabeth II.: Bedrückende Nachrichten erschüttert England

Prinz Harry muss sich Affären Gerüchten stellen

Erst kürzlich machten Schlagzeilen die Runde, in denen sich eine angebliche Liaison von Prinz Harry zu Wort meldete. Carrie Royale, eine Stripperin aus Vegas, wendete sich darin mit pikanten Details an die Öffentlichkeit und sprach über ihr Intermezzo mit Prinz Harry, in seiner legendären Vegas-Partynacht im Jahr 2012. Doch damit nicht genug! Auch Meghans Vergangenheit wirft nun einen dunklen Schatten über das Familienglück...

Sex-Tape von Herzogin Meghan schockt den Palast

Wie nun durch den ehemaligen Porno-Produzent Kevin Blatt berichtet wird, soll er von einer anonymen Quelle ein Sex-Tape von Herzogin Meghan erhalten haben, um es verschwinden zu lassen. So erklärt er in dem Comedy-Podcast von "Your Mom’s Home": "Eine Frau rief mich an und erzählte mir, dass sie vor vier Jahren von einem Typen ein Video erhielt, auf dem ein Model bzw. Schauspielerin zu sehen war, die Oral-Sex mit einem Mann hat" Er fügt hinzu: "Sie sagte, der Name von der Frau auf dem Video sei Meghan und dass sie in Kürze einen Prinzen heiraten würden, in England." Was für eine Schock-Nachricht für den Palast.

Das Tape soll jedoch mittlerweile verschwunden sein. Kevin ist sich jedoch sicher, dass er Meghan in der Aufnahme sah: "Ich weiß, was ich gesehen habe und ich bin sehr sicher, dass die Frau in dem Video Meghan war."

Was an der Geschichte dran ist, ist nicht bekannt. Bis jetzt gab der Hof dazu noch kein Statement ab. Erfreut wird das englische Königshaus über diese Nachricht jedoch nicht gewesen sein...