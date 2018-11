Reddit this

Herzogin Meghan: Sexy Popo-Blitzer versetzt Fans in Ekstase

Es ist kein Geheimnis, dass sich die an strenge Regeln halten müssen – das gilt auch für ihre Kleidung. Umso weniger dürfte es Königin Elizabeth gefallen, dass immer mal wieder gegen diese Regeln verstößt.

Herzogin Meghan zeigt ihr Höschen

Bei ihrem Besuch in Neuseeland ließ die 37-Jährige nun tiefer blicken, als geplant. Zwar sah sie in ihrem blauen Rock umwerfend aus, hatte jedoch nicht bedacht, dass dieser wirklich RICHTIG durchsichtig ist. Während Meghan also fröhlich mit ihren Fans sprach, hatten alle freie Sicht auf ihre Unterhose!

Ups! Dieser transparente Fummel entspricht aber so gar nicht der königlichen Etikette! Ob Meghan wohl wusste, dass man ihre langen Beine und das Höschen sehen konnte?