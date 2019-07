Herzogin Meghan: Sie ist mit ihrer Kraft am Ende!

Oh je! Traurige Worte von Herzogin Meghan! In einer erschütternden Beichte lässt die Beauty ihren Gefühlen nun freien Lauf...

Eigentlich sind die britischen Royales dafür bekannt, dass sie sich so gut wie nie zu privaten Belangen äußern. Umso verwunderlicher somit die jüngste Nachricht von ...

Herzogin Meghan: Die Queen hat genug!

Herzogin Meghan wird immer wieder angefeindet

Seit ihrer Hochzeit mit muss sich Herzogin Meghan immer wieder bösen Anfeindungen durch die Öffentlichkeit stellen. Sei es ihr Umgang mit Prinz Harry, oder ihre Outfits: Meghan befindet sich regelmäßig im Kreuzfeuer der Royalisten. Meghan äußerte sich nie zu den Vorwürfen. Wie schwer ihr dieser Zustand jedoch wirklich fällt, wird nun deutlich!

Herzogin Meghan schüttet ihr Herz aus

Bei der "König der Löwen"-Prämiere in London lieferten sich die Stars ein Showlaufen der Superlative. Mit dabei , Beyoncé sowie Herzogin Meghan und Prinz Harry. Doch während alle Fans vor allem auf das Aufeinandertreffen von Meghan und Beyoncé gespannt waren, hatte Meghan eher zu Pharrell einen ganz besonderen Draht. So soll die Herzogin dem Sänger gestanden haben: "Sie machen es mir nicht leicht." Gemeint waren damit die ewigen Anfeindungen, denen sich Meghan immer wieder stellen muss. Oh je! Die Arme! Was Prinz Harry über die ehrlichen Worte seiner Frau denkt, ist nicht bekannt. Er gab dazu kein Statement ab.

