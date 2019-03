Herzogin Meghan: Sie plant eine zweite Babyparty

Sie genießt ihre Mama-Auszeit! Nach der ersten luxuriösen Babyparty in New York plant Herzogin Meghan ihre zweite Baby-Shower.

Zweite Baby-Sause für !

Erst vor wenigen Wochen feierte die schwangere Herzogin eine Luxus-Babyfeier mit Freunden in New York - jetzt steht das zweite Event auf dem Plan!

Zweite Party in England: Meghan feiert mit Mutter Doria in kleiner Runde

Wie die "Daily Mail" berichtet, soll die werdende Mutter an der Organisation für ihre zweite Babyparty in Groß Britannien arbeiten.

Während die erste Baby-Shower über mehrere Tage in der Penthouse-Suite eines New Yorker Luxus-Hotels stattfand, soll das zweite Fest in Vorfreude auf den royalen Nachwuchses in deutlich kleinerem Rahmen in England stattfinden.

Wie es heißt, soll die Gästeliste dabei jedoch nicht weniger prominent besetzt sein - so ist auch Sängerin mit von der Babyfeier-Partie!

Neben anderen Gästen soll auch Meghans Mutter Doria, die die erste Babyparty in New York verpasst hatte, geladen sein:

"Doria wird hierher zur Babyshower kommen", so ein Insider gegenüber der "Daily Mail", "Es wird ein kleines Beisammensein von fünf bis sechs Leuten werden."