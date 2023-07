Herzogin Meghan: Sie setzt alles auf eine Karte!

Nach dem mehr oder weniger tragischem Scheitern ihres Podcasts "Archetypes", verfolgt Herzogin Meghan ein neues Business-Ziel. Denn statt zurück auf die Leinwand zu kehren, setzt die 41-Jährige alles auf eine Karte - und die heißt: Wellness, Ernährung und Gesundheit. Dazu soll die in Ungnade gefallene Herzogin eine Reihe an Werbedeals abschließen und ihr Gesicht für die Kampagnen nutzen. Dazu soll laut "BILD", die sich auf die neue Agentur WME des Aussteiger-Royals beruft, Meghans persönlicher Blog "The Tig" wieder aktiviert werden. Den hatte sie mit ihrem Eintritt in die britische Königsfamilie geschlossen. Ob diese Idee zündet und für großen (finanziellen) Erfolg sorgt, bleibt abzuwarten. Schließlich hat sie sich mit ihren vergangenen Aktionen eher weniger mit Ruhm bekleckert...