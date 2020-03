Herzogin Meghan: Sie steht erneut vor einem Scherbenhaufen!

Es wird nicht ruhig bei den Windsors! Obwohl Meghan und Harry gerade in Kanada sind und sich aus der Öffentlichkeit weitestgehend fernhalten, bleiben Tiefschläge aus ihrer Familie nicht erspart...

Prinz Harry & Herzogin Meghan: Scheidung! Die Queen greift durch!

Herzogin Meghan wird angegriffen

Das Herzogin Meghan und ihre Familie nicht das beste Verhältnis zueinander haben, ist definitiv nichts Neues. Immer wieder wird Meghan von ihrem Vater Thomas Markle, ihrem Bruder Thomas Markle jr. und ihrer Halbschwester Samantha Grant öffentlich angegriffen. So auch jetzt! Thomas Markle jr. wendet sich nämlich nun erneut an die Presse, um gegen seine berühmte Halbschwester zu schießen. Für Meghan alles andere als leicht...

"Meghan hat kein Talent"

Wie Thomas Markle jr. nun gegenüber "Express" berichtet, ist er der festen Überzeugung, dass Meghan ihre Rückkehr in die Schauspielwelt nicht meistern wird, Nachdem bekannt gegeben wurde, dass Meghan und Harry das Königshaus verlassen, machten ziemlich schnell Gerüchte die Runde, dass Meghan wieder als Schauspielerin arbeiten wird. Thomas Markle jr. sieht darin jedoch keine Zukunft. so wettert er: "Sie hat doch nur in einer Serie im Kabelfernsehen mitgespielt." Ebenfalls ist er der Meinung, dass Meghan "nicht zur ersten Riege der Schauspielwelt" gehört. Autsch! Was Meghan über diese Worte denkt, ist nicht bekannt. Sie äußerte sich noch nicht dazu.

