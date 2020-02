Herzogin Meghan: Sie steht vor einem Scherbenhaufen!

Reddit this

Oh je! Arme Herzogin Meghan! Nach ihrem Rücktritt aus dem Königshaus muss sie nun die nächste Klatsche verkraften...

Es wird nicht ruhig bei den Windsors! Obwohl und aktuell in Kanada weilen, um sich von den Strapazen des "Megxits" zu erholen, muss die Beauty nun eine herbe Klatsche verkraften...

Prinz Harry & Herzogin Meghan: SIE hat alles kaputt gemacht!

Meghan und Harry ziehen sich zurück

Eigentlich zählten Harry und Meghan stets zu den beliebtesten Royales und feierten vor allem bei ihren Fans in Großbritannien große Popularität. Doch wie es heißt, wollen die beiden nach ihrem Austritt aus dem Königshaus ihren Lebensmittelpunkt nach Kanada verlegen. Nicht nur für alle Royalisten alles andere als leicht. Auch die königliche Familie gerät durch diese Entscheidung ordentlich ins Strudeln. Schließlich haben Meghan und Harry nach wie vor ihre Schirmherrschaften, die sie trotz Austritt aus dem Königshaus, weiterhin wahrnehmen sollen. Doch jetzt das Unerwartete…

Meghan verliert alles

Während vor einigen Tagen schon bekannt gegeben wurde, dass einige Aufgaben von Meghan übernehmen wird, soll Meghan nun auch ihr Amt als Schirmherrin für das National Theatre in London verlieren. So heißt es durch Theaterproduzentin Nica Burns gegenüber der britischen Tageszeitung "Daily Mail": "Ich glaube, wir sollten Meghan bis Ostern Zeit geben, um herauszufinden, ob sie als Patronin geeignet ist." Sie ergänzt: "Wir müssen ihr eine Chance geben, vergessen wer sie ist und ihr etwas Raum lassen." Oh je! Ob sich die Wogen wohl jemals glätten werden? Wir können gespannt sein...

