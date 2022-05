Herzogin Meghan: Sie treibt Harry in den Ruin!

Kleine Beispiele gefällig? Allein Meghans Uhr von Cartier, die einst Prinzessin Diana gehörte, kostet 19 500 Euro. Ihr weißer Hosenanzug ist natürlich ein Designerfummel: 3900 Euro von Valentino, die dazu passende Handtasche schlägt mit 2500 Euro zu Buche – ebenfalls vom italienischen Designer. Es musste in den USA natürlich auch eine 13-Millionen-Euro-Villa sein, in der sie mit Goldesel-Harry und ihren Kindern Archie und Lilibet leben. Und auf Reisen geht es öfter direkt vom Flug mit dem Privatjet ins First-Class-Hotel. In Den Haag kostete die Nacht in der „Royal Suite“ im Hilton satte 2000 Euro. Da glüht die Kreditkarte. So treibt Meghan ihren royalen Mann in den Ruin!