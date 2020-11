Herzogin Meghan: Sie widersetzt sich erneut gegen das Königshaus!

"Ein aktives Mitglied der Gesellschaft zu sein, bedeutet auch, sich am demokratischen Prozess zu beteiligen. Deshalb ist es wichtig, Menschen zu ermutigen, sich in der Politik zu engagieren" heißt es nun durch den Sprecher von Herzogin Meghan gegenüber "Insider". Wie es scheint, wird Meghan also auch in Zukunft kräftig in der Weltpolitik mitmischen. Was der Palst wohl dazu sagen wird?