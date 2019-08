Herzogin Meghan: Sie will ein Kinderbuch schreiben

Da können sich die royalen Fans ja freuen!

Erst vor Kurzem brachte als Gastherausgeberin die neueste Ausgabe der britischen "Vogue" in die Zeitschriftenregale - jetzt soll sich die Ehefrau von dem nächsten literarischen Projekt zuwenden!

Palast-Insider plaudert aus: Herzogin Meghan schreibt jetzt Kinderbücher!

Wie die Zeitung "The Sun" berichtet, möchte die Herzogin einige Geschichten für Kinder verfassen:

"Meghan ist sehr aufgeregt und freut sich sehr auf ihre neue Rolle als Autorin", zitiert das Blatt einen -Insider.

Und auch die der Kinderbücher sollen bereits bekannt sein:

"Sie liebt Tiere und ihre Rettungshunde, daher ist es sehr wahrscheinlich, dass sie in die Geschichte aufgenommen werden", so die Quelle weiter.

Mit ihrem Kinderbuchprojekt knüpft Herzogin Meghan damit an eine beliebte royale Tradition an: So veröffentlichte im Jahr 1980 bereits ein Kinderbuch mit dem Titel "Der alte Mann von Lochnagar" und auch Sarah Ferguson, die Herzogin von York, verfasste mehrere Bücher über den Titelhelden "Budgie the Helicopter".

Ach, wie schön - und auch Baby Archie dürfte von den neuen Gutenachtgeschichten seiner royalen Mama ganz begeistert sein...