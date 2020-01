Herzogin Meghan: Sie wurde mit einer Freundin in Kanada gesichtet

Neugewonnene Freiheit für !

In der vergangenen Woche sorgten die Sussexes für weltweiten Wirbel, als sie offen verkündeten, sich in Zukunft aus der britischen Königsfamilie lösen zu wollen und eigenständig in Nord-Amerika und London leben zu wollen.

Während hinter den Palastmauern noch eine praktikabele Lösung für den Rückzug von und Herzogin Meghan gefunden werden soll, zeigen neue Bilder diese jetzt glückicher denn je mit einer Freundin in Kanada!

Selbst hinter dem Steuer: Herzogin Meghan holt eine Freundin vom Flughafen ab

Wie Fotos in der Daily Mail beweisen, scheint Herzogin Meghan ihre neu erlangte Freiheit sichtlich zu genießen - so zeigte sich die 38-Jährige am Donnerstag am Flughafen von Victoria, wo sie höchstpersönlich eine Freundin vom Flughafen abholt.

Wie auf den Bildern zu sehen ist, sitzt Meghan gut gelaunt hinter dem Steuer eines schwarzen Land Rovers und plaudert mit ihrem mutmaßlichen Bodyguard auf dem Beifahrersitz, bevor ihre Freundin und ehemalige Pilateslehrerin Heather Dorak einsteigt.

Die 38-Jährige strahlt immer wieder und schient auch das Warten auf ihre Freundin zu genießen - Bilder, die die Fans der Herzogin sicherlich freuen dürften!