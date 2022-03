Herzogin Meghan: Sie wurde mit ihrem Ex erwischt

Meghan bekommt ein eindeutiges Angebot

Wie vertraut, war Prinz Harry damals sicher nicht klar, doch spätestens jetzt sollten bei ihm alle Alarmglocken schrillen: Patrick verriet gerade in "Entertainment Tonight", dass er und Meghan schon zu "Suits"-Zeiten auch nach Drehschluss Kontakt gehabt hätten, ihre Beziehung sei weit über das Berufliche hinausgegangen … Und das ging offenbar nicht nur von ihm aus: Meghan wurde gesehen, wie sie eine Theaterauffühung von "Nine Circles" besuchte. Patrick spielte darin die Hauptrolle – und präsentierte sich dem Publikum nackt auf der Bühne.

"Ja, sie war in dem Stück, in dem ich nichts anhatte", so der Schauspieler. Und sie dürfe ihn jederzeit auch wieder so sehen, falls sie den Anblick vermisst, führte er fort. Denn aktuell ist Mr. Adams erneut im Adamskostüm unterwegs – in dem Bühnenstück "Take Me Out" im New Yorker "Hayes Theater". Und um das Eifersuchts-Drama bei den Sussexes perfekt zu machen, legt er noch nach: "Vielleicht hat Meghan ja Lust auf eine Wiederholung! Ich würde mich freuen, wenn sie kommen und die Show genießen könnte … Ich werde sie auf jeden Fall persönlich einladen …" Ob Meghan die Einladung annimmt? Möglich. In ihrer Ehe mit Harry hat sie schließlich die Hosen an …

Blitzscheidung! Jetzt muss alles ganz schnell gehen: