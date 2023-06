Herzogin Meghan: Skrupellos aus ihrem Leben gelöscht! Sie kennt kein Erbarmen

Nicht nur mit ihrer Familie und den Royals hat die 41-Jährige kurzen Prozess gemacht, auch Freundinnen wurden aussortiert. Meghan und die kanadische Stylistin Jessica Mulroney etwa waren jahrelang unzertrennlich. Bei der royalen Hochzeit trugen Jessicas Zwillingssöhne Meghans Schleier, ihre Tochter streute Blumen. Dann plötzlich Funkstille. "Jessica hat mehrmals versucht, Meghan anzurufen. Sie hat sogar über gemeinsame Bekannte probiert, ihre Freundschaft zu retten", so ein Insider. Vergebens.

Ähnlich war es mit Millie Mackintosh. Das englische TV-Sternchen traf die Amerikanerin oft in London. Meghan war geschieden, Millie kurz davor. "Das hat uns verbunden", so die 33-Jährige. Als Meghan Harry datete, hörte sie nichts mehr. Sie fragte Meghan, wie es ihr gehe. "Und sie hat mir diese wirklich abrupte Nachricht geschickt, die gar nicht zu unserer bisherigen Kommunikation passte", so Millie. Den genauen Inhalt will sie nicht verraten. Aber: "Ich hatte das Gefühl, dass sie mir damit im Grunde gesagt hatte, ich solle mich verpissen. Also habe ich das getan."

Auch interessant:

Zurück zur Ex! Harry hat sich in London heimlich mit seiner Verflossenen getroffen. Mehr erfahrt ihr HIER im Video: