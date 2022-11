Herzogin Meghan: Skrupellos! Jetzt geht sie endgültig zu weit

Hinter vorgehaltener Hand wird jedoch etwas ganz anderes Ungeheuerliches getuschelt: Herzogin Meghan soll hinter den mysteriösen Arbeiten stecken. Sie will ihrer viel zu früh verstorbenen Schwiegermutter nacheifern und kopiert sie, wo immer sie kann. Diana 1992 am indischen Grabmal Taj Mahal, ganz alleine – das Foto ging um die Welt und steht bis heute für eine unglückliche, einsame, aber dennoch selbstbewusste Frau, die allen zeigen will: Ihr zerbrecht mich nicht! Mit einem ähnlichen Foto wollte auch Meghan sich inszenieren – einsam sitzend auf der Bank vor Dianas Denkmal …

Heimlich hatte sie alles vorbereitet. Ein Filmteam bestellt, der kleine Tempel auf Vordermann gebracht. Doch einen Tag, bevor Meghan aus London anreisen konnte, starb Königin Elizabeth am 9. September – statt an Dianas Grab zu sitzen musste die Herzogin mit der royalen, ihr so verhassten Familie den Trauerfeierlichkeiten der Queen beiwohnen …