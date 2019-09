Herzogin Meghan: So berechnend führt sie Prinz Harry hinters Licht!

- Die Ex-Schauspielerin kann ihr altes Leben nicht loslassen. Und arbeitet heimlich an einem Comeback…

Herzogin Meghan bricht regelmäßig aus

Sie hat ein Schloss, einen Prinzen – und ein stolzer Schimmel wäre wohl auch kein Problem. Trotzdem scheint Herzogin Meghan in ihrem Leben als Royal nicht wirklich angekommen zu sein. Seit ihrer Hochzeit mit im vergangenen Jahr nutzt die Ex-Schauspielerin jede Gelegenheit, um aus ihrem goldenen Käfig auszubrechen. Erst neulich düste sie wieder über den großen Teich, um bei den US Open ihre Tennis-Freundin Serena Williams anzufeuern. Aber jetzt scheint es sogar so, als würde sie einen Plan B vorbereiten. Für den Fall, dass sie den Job als Herzogin von Sussex ganz an den Nagel hängen will…

Herzogin Meghan verfolgt einen Plan

"Sie hat ihr altes -Team behalten", plauderte gerade ein Palast-Insider in der britischen "Sun" aus. Dazu gehören ihr Talent-Agent Nick Collins, Anwalt Rick Genow und Business-Manager Andrew Meyer. Drei Engel für Meghan – die ihr im Notfall einen geschmeidigen Abgang aus dem Buckingham Palace ermöglichen sollen? Offenbar plant der einstige "Suits"-Star tatsächlich ein Comeback im Film-Business: "Ihr Agent kümmert sich immer noch um ihre Schauspiel-Karriere und möchte ihr künftig Jobs vermitteln", verrät der Insider. Erst im Mai lief eine Doku über das Royal Couple und Baby Archie (4 Monate) zur besten Sendezeit im US- . Produziert von einer guten Freundin von Meghan, Gayle King. Die wiederum eine gute Freundin von Oprah Winfrey ist, DER Strippenzieherin von Hollywood…

Ein Umzug soll bereits in Planung sein, wie Society-Experte Edmund Fry kürzlich dem "Express" verriet: "Meghan und Harry suchen derzeit in Malibu nach einem neuen Zuhause." Oha. Doch während sich Prinz Harry offenbar mit den Abwanderungsplänen seiner Ehefrau abgefunden hat, dürfte die Queen weniger "amused" sein. Zu häufig haben Meghans Alleingänge schon für Zoff hinter den Palastmauern gesorgt. Vorsicht, Meghan! Wenn das so weitergeht, droht eine Ausgangssperre…

Große Sorge um Kate! Wie geht es ihr wirklich?