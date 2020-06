Herzogin Meghan: So eiskalt führte sie Harry hinters Licht!

Eigentlich wollten Herzogin Meghan und Prinz Harry in ihrer neuen Wahlheimat Los Angeles ein Leben fern ab des Medienrummels führen. Doch dies scheint, anhand der jüngsten Entwicklungen unmöglich zu sein. So wird unter anderem in den nächsten Tagen ein Buch erscheinen, welches von Royal-Expertin Lady Colin Campbell verfasst wurde. Unter dem Titel "Meghan And Harry: The Real Story" nimmt die Autorin die beiden ganz genau unter die Lupe und hat für das royale Paar nur wenig liebe Worte übrig...