Herzogin Meghan: So schüchtern versteckt sie ihren Babybauch!

Die Gäste im Garten des Kensington-Palasts blicken gespannt auf Herzogin Meghan (37) - wölbt sich da etwa was?

Meghan hat zu ihrer ersten eigenen royalen Wohltätigkeits-Veranstaltung geladen: Es geht um ein Kochbuch für den guten Zweck – Rezepte von Überlebenden der Brandkatastrophe im Londoner „Grenfell Tower“-Hochhaus. Die Herzogin hat das Vorwort geschrieben. Doch während sich Mama Doria im Pavillon nur mit einer Stola wärmt, will ihre Tochter ihren blauen Mantel lange nicht ausziehen, hält ihn immer wieder zu. Dennoch kann man einen Blick auf ihren weiten Rock erhaschen. Schon seit Tagen sickern immer wieder neue Infos über Meghans Schwangerschaft aus dem Palast durch. Offiziell bestätigt wurde bisher nichts - doch ihre Körpersprache verrät mehr...

Zuletzt setzte Herzogin Meghan auf den Empire-Stil: oben eng anliegend, darunter weit fallend. „Dieser Stil wird von Schwangeren bevorzugt“, sagt eine Insiderin laut "Neue Post". „Der Blick wird nach oben gelenkt, nicht auf die Taille, der Plisseestoff fällt in weichen Wellen. Damit kann man so manches kaschieren. Wie hier. In Hofkreisen ist es kein Geheimnis mehr: Ja, es ist ein Baby-Bäuchlein.“

Meghan & Harry sind überglücklich

Was für eine wunderbare Nachricht! Palast-Kenner bestätigen: „Die ganze Familie ist überglücklich!“ Besonders Harry. Er liebt Kinder über alles. Und wie schön, dass Meghan jetzt Hilfe von ihrer Mutter Doria hat, die extra schon einen Babykurs absolvierte.

Hofschneiderin Helen S. verrät noch etwas: „Die Herzogin hat bereits einige Stücke im Empire-Stil bestellt. Und ihr liegt schon eine neue Auswahl vor: von ganz weiten Umstandskleidern.“