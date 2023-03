Herzogin Meghan: SO will sie König Charles die Krönung ruinieren

Moment, am 6. Mai? Da war doch noch was! Genau! An dem Tag findet die feierliche Krönung von König Charles statt. Und eigentlich sind Harry und Meghan auch offiziell nach London eingeladen. "Sie hat klargemacht, dass sie nicht zur Krönung gehen wird, wenn sie da nur irgendwo in die zweite Reihe gesetzt wird", soll ein Insider verraten haben. Und so plant Meghan stattdessen eine wahnsinnig opulente zweite Hochzeit. Als Braut will sie dem König die Show stehlen.

Was Prinz Harry von dem gemeinen Vorhaben hält, ist nicht bekannt. Wie es ihre Art ist, hat Meghan die Zügel in die Hand genommen und spricht schon längst mit den bekanntesten Hochzeitsplanern, hat sich ein Kleid ausgesucht und Gäste eingeladen. Komme, was wolle – am 6. Mai soll die Welt nicht auf ihren verhassten Schwiegervater, sondern nur auf sie schauen!

