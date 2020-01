Herzogin Meghan: Steckt ihre Mutter Doria hinter dem "Megxit"?

Reddit this

Der "Megxit" sorgt seit über zwei Wochen für Furore in Großbritannien. Doch was hat Meghans Mutter Doria mit dem Rücktritt zu tun?

Die vergangenen zwei Jahre haben gezeigt, dass sich nicht auf ihren Papa Thomas verlassen kann. So ließ er sich nicht nur für gestellte Paparazzi-Bilder bezahlen, sondern zog auch immer wieder öffentlich über seine berühmte Tochter her.

Herzogin Meghan: Neuer Tiefpunkt! Jetzt kommt die traurige Wahrheit ans Licht

Meghan verlässt sich auf Mama Doria

Mittlerweile hat Meghan einem Großteil ihrer Familie den Rücken gekehrt. Nur Mama Doria Ragland spielt immer noch eine große Rolle in ihrem Leben. Sie stand der 38-Jährigen stets zur Seite und behandelt wie ihren eigenen Sohn. Kann es also sein, dass die 63-Jährige am royalen Rücktritt der beiden beteiligt war?

„Dass Doria der wichtigste Mensch im Leben ihrer Tochter Meghan ist, ist völlig unstrittig. Sie wusste als Erste, als die heimliche Liebe mit dem Royal damals begann und sie war definitiv auch am 'Megxit' maßgeblich beteiligt", verrät der -Adelsexperte Michael Begasse. So soll Doria ihrer Tochter verschiedene Optionen präsentiert haben, aus denen sie wählen konnte. Klar: Keine Mutter sieht gerne dabei zu, wie der eigene Spross leidet.

Auch Harry soll gemerkt haben, wie wichtig Dorias Meinung zum Rücktritt ist. „Er, der selbst ohne Mutter aufwachsen musste, hat in dieser schwierigen Situation gemerkt, wie wichtig ein Ratschlag ist, der von Herzen kommt und nicht durch Tradition und Konvention im Keim erstickt wird“, so Begasse.

