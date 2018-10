Herzogin Meghan: Süßes Liebes-Geste von Harry an Eugenies Hochzeit!

Vor knapp fünf Monaten standen und Herzogin Meghan an der Stelle, an der sich auch Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank heute das Jawort gaben. Das dabei eine Menge Erinnerungen in den beiden hochkommen, ist klar. Umso niedlicher somit, dass Harry seine Meghan am heutigen Tag mit einer süßen Geste überraschte...

Herzogin Meghan erschien in Givenchy

Für den heutigen Anlass wählte Herzogin Meghan ein Traum-Ensemble aus, welches aus einem mitternachtsblauen Mantel ihres Lieblings-Labels Givenchy und einem Kleid von Noel Stewart bestand. Ihre farblich passenden rundeten den Look ab und bescherten Meghan einen absoluten "Wow"-Auftritt. Doch nicht nur Meghan setzte heute auf das dunkles Blau...

Prinz Harry passt sich Meghan an

Wie beim Betrachten der Hochzeitsbilder deutlich wird, hat sich Prinz Harry mit seiner Krawatte und seiner Weste perfekt auf den Look von Herzogin Meghan abgestimmt, Mit einer schöneren Liebes-Geste hätte der Sohn von seine Meghan nicht überraschen können. Mal sehen, ob die Outfits der beiden auch für die Abendveranstaltung der Hochzeit aufeinander abgestimmt sind...