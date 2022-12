Herzogin Meghan: Suizidgedanken! Jetzt sollen es alle wissen

Bei der "Ripple of Hope"-Gala ließ Herzogin Meghan am Dienstagabend in New York ihren Gefühlen freien Lauf. Wie die "Daily Mail" berichtet sprach die Frau von Prinz Harry offen über die Zeit in ihrem Leben, in der sie mit Selbstmordgedanken zu kämpfen hatte. Sie gesteht, dass sie sich damals für diese schämte und es ihr schwer fiel sie ihrem Partner Harry zu offenbaren. Dennoch tat sie es aus Selbstschutz, wie sie erzählt: