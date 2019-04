Herzogin Meghan: Tiefschlag gegen die Queen kurz vor der Geburt!

Schon jetzt warten alles Royalisten sehnsüchtig auf die Geburt von Herzogin Meghans und Prinz Harrys Baby! In knapp zwei bis drei Wochen soll der kleine Spross endlich das Licht der Welt erblicken. Doch jetzt der Schock...

Herzogin Meghan lehnt sich gegen die Queen auf

Wie nun durch "The Mail on Sunday" berichtet wird, soll Meghan bei der Geburt ihres ersten Babys auf die Ärzte der Queen verzichten. Im Gegensatz zu , die bei den Geburten von , und Prinz Louis auf den Medizinstab der Königin zurückgriff, will Meghan selber entscheiden, wer an der Geburt teilnehmen darf. Und das aus einem ganz bestimmten Grund...

Das steckt hinter Meghans Wunsch

Laut des Blattes, will Meghan bei der Geburt ihres ersten Babys keine "Männer in Anzügen" im Kreißsaal haben, welche die Niederkunft überwachen. Was die Queen über die Entscheidung der Herzogin denkt, ist nicht bekannt. Glücklich wird sie darüber allerdings nicht sein. Bleibt somit nur zu hoffen, dass Meghan dadurch keinen weiteren Keil zwischen sich und die Königin getrieben hat...