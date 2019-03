Reddit this

Herzogin Meghan: Tränenausbruch in der Öffentlichkeit!

Oh je, arme Herzogin Meghan! Bei diesem Auftritt sind mit der schönen Frau von Prinz Harry wohl die Gefühle durchgegangen...

Obwohl die Mitglieder des britischen Königshauses ihre Gefühle in der Öffentlichkeit stets unter Kontrolle haben, war nun bei den Commonwealth Days dabei zu beobachten, wie sie mit ihren Tränen kämpfen musste. Doch was war der Grund dafür?

Herzogin Meghan muss die Tränen unterdrücken

An den Commonwealth Days lieferten sich die britischen wieder ein Show-Laufen er Superlative. Einen Höhepunkt der Festlichkeiten bildete der Gottesdienst in Westminster Abbey, bei dem natürlich auch Herzogin Meghan und nicht fehlen durften. Meghan legte in ihrem Traum-Outfit von Victoria Beckham einen absoluten Wow-Auftritt hin. Doch dann das Unerwartete: Bei genauem Hinsehen der BBC-Gottesdienst-Übertragung wurde deutlich, wie Meghan während des Gottesdienstes mit den Tränen kämpfte...

Meghan zeigt sich ergriffen

Wie Bilder des Gottesdienstes zeigen, ging Meghan der Auftritt von Alfie Boe sichtlich unter die Haut. Der Star performte eine A-Capella-Version von "Run", einem Hit der Band "Snow Patrol", und sorgte damit bei Meghan für einen wahren Gefühlsausbruch. Die schöne Frau von Prinz Harry hatte sichtlich mit ihren Tränen zu kämpfen. Warum dieser Song Meghan so sehr rührte, ist nicht bekannt. Aber ein paar Emotionen sind ja auch nur menschlich...