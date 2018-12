Herzogin Meghan: Tragische Neuigkeiten von ihrem Vater

Reddit this

Thomas Markle soll schwere Schäden am Herzen haben. Das verriet nun seine Tochter Samantha.

Der Vater von machte in der Vergangenheit immer wieder mit negativen Schlagzeilen auf sich aufmerksam. Was er auch tut, es scheint einfach immer in die Hose zu gehen.

Besonders dem Palast dürfte das Verhalten von Thomas Markle ein Dorn im Auge sein. Auch Meghans Halbschwester Samantha sorgt immer wieder für Aufruhr in den Medien. Ein wahrer Albtraum für die Ehefrau von !

Wie schlecht geht es Thomas Markle?

Nun packt Samantha erneut aus und behauptet, dass ihr Vater nach seinem Herzinfarkt nie wieder richtig gesund werden wird. „Sein Herz ist immer noch beschädigt, der Muskel wird immer beschädigt sein“, erzählt die 53-Jährige gegenüber „Daily Star Online“. Sie müsse ihn immer wieder daran erinnern, sich nicht von den fiesen Kommentaren im Internet ärgern zu lassen und arbeite eng mit ihm zusammen, damit er keine depressiven Gedanken bekomme.

Nun hofft Samantha darauf, dass Meghan „endlich erwachsen wird“ und sich mit ihrem Vater versöhnt, damit er ihrem Baby ein guter Großvater sein kann. Ob die Herzogin nach all dem Drama darauf wohl noch Lust hat?