Herzogin Meghan: Traurig, was jetzt ans Licht kommt

Hat Kate ihren Schwager vor Meghan gewarnt?

In "Royals at War: The Untold Story of Harry and Meghan's Shocking Split with the House of Windsor" behaupten die Autoren Dylan Howard und Andy Tillett, dass es schon vor der Hochzeit von Harry und Meghan Diskussionen gab. „Kate hat ihn freundlich darauf hingewiesen, dass er jemanden datet, der ein völlig anderes Leben, eine andere Vergangenheit und eine andere Karriere hatte", schreiben sie laut „Daily Mail“ in ihrem Buch.

Sogar Prinz William soll seinem Bruder gesteckt haben, dass er Zweifel an der ganzen Sache habe. „Ich denke, das war ein gut gemeinter brüderlicher Rat, der Harry jedoch verärgert hat", erklärt die Royal-Expertin Katie Nicholl. Zwischen den beiden Brüdern, Kate und Meghan soll es auch nach der Hochzeit immer wieder heftig gekracht haben.

Fügt man all diese Puzzleteile zusammen, dann ist es wohl kein Wunder, dass Meg und Harry das Weite gesucht haben…

Nerven-Kollaps! Was ist nur mit Herzogin Kate los?