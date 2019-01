Herzogin Meghan: Traurige Baby-News während der Schwangerschaft!

Seitdem die Schwangerschaft von im vergangen Jahr verkündet wurde, ranken sich immer neue Gerüchte um die und ihr ungeborenes Baby. Die neuste Behauptung stellt nun jedoch alles in den Schatten...

Herzogin Meghan: Sie bereitet sich schon auf die Geburt vor!

Herzogin Meghan freut sich auf ihr Baby

Seit bekannt ist, dass Herzogin Meghan und Prinz Harry im Frühjahr dieses Jahres ihr erstes Baby erwarten, sind bei öffentlichen Auftritten stets alle Blicke auf den Bauch der Herzogin gerichtet. Egal, wo Meghan erscheint: Ihr Babybauch ist Thema Nummer eins! Doch jetzt das Traurige! Wie jetzt behauptet wird, soll Meghan mit ihrem Babybauch allen nur was vormachen. Doch damit nicht genug! Auch von einer Fake-Schwangerschaft ist die Rede!

Herzogin Meghan: Nicht schwanger?

Wie es nun durch eine Gruppe via "Social Media" heißt, soll Meghan in Wirklichkeit gar nicht schwanger sein. So sind beispielsweise unter dem Stichwort "Megxit", einige Anfeindungen gegen die Herzogin bei "Twitter" zu lesen. Es heißt: "Warum trägt Meghan nie eine Strumpfhose? Es ist Winter in England. Strumpfhosen würden bestimmt das Kissen zerquetschen" sowie "Liegt es an mir oder sieht Meghans Bauch unecht aus?" Was für traurige Baby- ! Was Meghan über diese wilden Behauptungen denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt gab sie dazu noch kein Statement ab.