Herzogin Meghan: Traurige Offenbarung! So schlecht geht es ihr wirklich!

Das Meghan vor ihrem Austritt aus dem Königshaus immer wieder bitterböse Angefeindet wurde, ist definitiv nichts Neues. So berichtete Meghan auch in der Dokumentation "An African Journey", wie sehr sie unter den Negativ-Schlagzeilen leiden würde. Für die ehemalige Schauspielerin alles andere als leicht. Nach ihrem Lebewohl von der Krone wurde somit lange Zeit gemunkelt, ob die ewigen Angriffe gegen ihre Person dafür verantwortlich waren. Wie sehr Meghan jedoch wirklich darunter litt, berichtet sie nun ganz unverblümt in einem Podcast...