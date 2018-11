Herzogin Meghan: Traurige Trennung! Jetzt ist es endgültig vorbei

Arme ! Als sie geheiratet hat, musste sie plötzlich die strengen Regeln der einhalten. Doch ihre persönliche Assistentin half ihr dabei, sich an das neue Leben zu gewöhnen.

Nur sechs Monate nach der Traumhochzeit soll Melissa jetzt allerdings gekündigt haben. „Es ist ist ein wahrer Schock“, gesteht ein Palast-Insider gegenüber „Daily Mail“ und fragt sich gleichzeitig, wieso sie so einen begehrten Job schon nach kurzer Zeit geschmissen hat.

War Herzogin Meghan zu streng?

Das wirft natürlich viele Fragen auf. Liegt es etwa an Meghan, dass die Assistentin gekündigt hat? Robert Jobson, der bereits mehrere Bücher über die Royals geschrieben hat, verrät in „Charles at Seventy“, dass Prinz Harry während der stressigen Hochzeitsphase auch mal die Stimme erhoben hat. „Was Meghan will, das bekommt sie auch“, soll er das Personal angeschnauzt haben.

Meghans ehemalige Agentin erklärte außerdem, dass die 37-Jährige sehr wählerisch sein kann. Wenn jemand ihre „Vision“ nicht teilt, hat diese Person auch keinen Platz in Meghans Leben. Sie habe klare Prioritäten und wolle um jeden Preis erfolgreich sein.

Hat sie mit dieser Art etwa ihre persönliche Assistentin vergrault?