Herzogin Meghan: Trauriger Bruch! Das wird sie ihm NIE verzeihen

Flucht aus dem Palast

Allerdings dürfte hinter ihrem Entschluss nicht nur der Wunsch nach ein bisschen mehr Freiheit und Privatsphäre gesteckt haben. In der Biografie "Finding Freedom – Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family" wird nun nämlich enthüllt, dass Meghan sich bei den Royals nicht gerade großer Beliebtheit erfreute.

Die Autoren behaupten, dass William seinem Bruder vorwarf, "blind vor Lust" zu sein. Er habe Harry außerdem vor der Beziehung mit Meghan gewarnt. Daraufhin platzte dem Rotschopf der Kragen! Und auch Meg dürfte keine Lust haben, William diese Aussage jemals zu verzeihen.

Es soll allerdings nicht der einzige Vorfall gewesen sein, der bei Harry und Meghan für Ärger sorgte. Ein älteres Familienmitglied der royalen Familie soll die ehemalige Schauspielerin als "Harrys Show-Girl" bezeichnet haben!

"Harry wusste bereits von dem Getuschel, das hinter seinem Rücken innerhalb des Königshauses über Meghan stattfand", verrät Autor Omid Scobie im "National Public Radio". "Er hat auch erlebt, wie einige seiner eigenen Freunde über Meghan sprachen oder hinter ihrem Rücken negative Bemerkungen machten." Wie bitter...

Es ist also kein Wunder, dass Harry und Meg sich diesem Umfeld so schnell wie möglich entziehen wollten...

