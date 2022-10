Herzogin Meghan: Trauriges Bekenntnis! Sie war völlig am Ende

Herzogin Meghan macht kein Geheimnis daraus, dass die Zeit im Palast sie psychisch stark belastet hat. Plötzlich musste sie ihr ganzes Leben umkrempeln, viele neue Regeln befolgen und sich daran gewöhnen, im Mittelpunkt zu stehen. In ihrem ehrlichen Interview mit Talkmasterin Oprah Winfrey sprach sie von der wohl schwierigsten Zeit in ihrem Leben. Besonders bitter: Sie wollte irgendwann einfach nicht mehr am Leben sein. Doch zum Glück konnte Ehemann Harry ihr helfen...