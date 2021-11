Herzogin Meghan: Trennung noch in diesem Jahr!

Wie Thomas Markle nun offenbart, fordert er nach Meghans Interview die sofortige Trennung von ihr und der Krone sowie die Abgabe ihres Adelstitel! So ist er der Meinung, dass die Herzogin das Königshaus mit ihren Aussagen einfach nur gedemütigt habe und erneut ihre Kompetenz überschritt. Gegenüber "Sun" wettert er: "Sie hat die Queen, die Royal Family und die Briten beleidigt." Er ergänzt: "Sie hat sich komplett zum Idioten gemacht und sollte ihren Titel abgeben." Autsch! Harte Worte, die an Meghan sicherlich nicht spurlos vorüber gehen! Was Meghan über die erneuten Anfeindungen ihres Vaters denkt, ist nicht bekannt! Bis jetzt äußerte sie sich jedenfalls noch nicht dazu...