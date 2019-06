Herzogin Meghan: TV-Comeback! Dieses Angebot kann sie nicht ablehnen

Reddit this

Als Herzogin Meghan ihren Harry kennenlernte und es ernst zwischen ihnen wurde, hängte sie ihre Karriere als Schauspielerin an den Nagel. Doch dann erhielt sie ein ziemlich verlockendes Angebot von den "Suits"-Produzenten...

"Suits"-Fans aus aller Welt stockte der Atem, als sie sich den Trailer zur neunten Staffel der -Show ansahen. Plötzlich war darin nämlich in ihrer Rolle als Rachel Zane zu sehen. Dürfen wir uns etwa auf ein TV-Comeback der Schauspielerin freuen?

Herzogin Meghan: Baby-Unterstützung! Ihr "Suits"-Serienvater steht ihr bei

Unglaubliches Angebot für Meghan

Zwar wurden in dem Trailer nur die besten Szenen der gesamten Serie gezeigt, doch die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Obwohl britische Medien sich sicher sind, dass die 37-Jährige das Angebot der "Suits"-Macher nicht angenommen hat, kann es dennoch sein, dass die Zuschauer eine große Überraschung erwartet. Der Grund: Der Herzogin wurde ein durchaus großzügiges Angebot gemacht, das sie vielleicht nicht ablehnen konnte.

Offenbar haben die Produzenten Meghan für einen Gastauftritt bei "Suits" eine Gage in Millionenhöhe angeboten. Diese sollte jedoch an wohltätige Organisationen ihrer Wahl gespendet werden. Es ist kein Geheimnis, dass die frischgebackene Mama sich voller Leidenschaft für andere Menschen einsetzt. Und bei so einem tollen Angebot dürfte sicherlich auch Queen Elizabeth kein Problem damit gehabt haben, der Ehefrau von ihr Einverständnis zu geben.

Ob Meghan das Angebot wirklich angenommen hat, erfahren die Fans ab dem 17. Juli.