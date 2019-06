Herzogin Meghan: Überraschende Enthüllung nach der Geburt!

Vor gut einem Monat brachte ihren süßen Sohn Archie zur Welt. Seitdem hält sich Herzogin Meghan weitestgehend aus der Öffentlichkeit fern. Lediglich an den "Trooping the Colour"-Festlichkeiten nahm Meghan teil und sorgte für einen regelrechten Wow-Auftritt! Vor allem der Mami-Glow stand der an dem Tag sichtlich ins Gesicht geschrieben. Doch wie schafft es die Mami, nur wenige Wochen nach der Geburt, so zu strahlen?

Herzogin Meghan war eine Sport-Fanatikerin

Dass Meghan eine absolute Sport-Vorliebe besitzt, ist definitiv nichts Neues. Vor der Geburt von Baby Archie war Meghan immer wieder dabei zu beobachten, wie sie ein absolutes Power-Sport-Programm hinlegte. Sei es ihr Pilates-Workout von Fitnessguru Sebastian Lagree, oder Jogging-Ausflüge im Kensington Park: Meghan war in absoluter Top-Form. Doch jetzt die Überraschung! Wie nun enthüllt wurde, soll Meghan nach der Geburt vorerst auf ihr Sportprogramm verzichten.

Meghan lässt es langsam angehen

Wie Katie Nicholl, Adelsexpertin des US-Fernsehmagazins "ET" nun berichtet, soll sich Meghan momentan mit ihrem Training noch zurückhalten. So erklärt Katie: "Meghan hat das Fitnessstudio seit der Geburt nicht betreten." Ebenfalls fügt sie hinzu: "Meghan ist eine absolute Fitnessfanatikerin. Bevor sie schwanger wurde, war sie sehr fit. Früher ist sie im Kensington Park gelaufen, aber nun nimmt sie es lockerer." Ehrliche Worte, die zeigen: Meghan nimmt sich die Zeit, die sie braucht, bevor sie wieder voll durchstartet.