Herzogin Meghan: Überraschung! Sie kehrt ins Fernsehen zurück

Tolle Neuigkeiten für die Fans von ! Die Schauspielerin kehrt bald ins Fernsehen zurück. Das bestätigte nun der Schauspieler Max Greenfield in der "Late Late Show" von Moderator James Corden.

Herzogin Meghan: Rückkehr ins US-Fernsehen

Scheinbar handelt es sich um einen bisher unveröffentlichten Serienpiloten namens "The Boys and Girls Guide to Getting Down". Meghan übernahm in der Sex-Komödie die Rolle von "Dana". Es geht um eine Gruppe alleinstehender Mittzwanziger, die eine wilde Party in Los Angeles feiern.

Greenfield erklärt, er habe kürzlich eine E-Mail bekommen, in der ihm gesagt wurde, dass jemand das Projekt gekauft hat. "Wir haben einen Piloten gedreht, der anscheinend irgendwo ausgestrahlt wird", bestätigt er. Es soll sich damals um ein Projekt für "Comedy Central" gehandelt haben.

Was Queen Elizabeth wohl dazu sagt?