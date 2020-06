Herzogin Meghan & Herzogin Kate: Schmutziger Streit ums Familien-Erbe!

Schlimmer geht’s immer! Was Meghan sich so leistet, sprengt jeden Rahmen. Der neueste Aufreger: Als Meghan mit ihrem Mann Prinz Harry (35) ins Exil nach Los Angeles flüchtete, nahm sie offenbar frech einige Juwelen ihrer verstorbenen Schwiegermutter Diana (†36) mit! Ein Umstand, der Harrys Bruder William (wird am 21. Juni 38) auf die Palme bringt. „William sagt, es sei falsch, dass die Juwelen seiner Mutter am anderen Ende der Welt gelandet sind und will sie sofort zurück!“, verrät ein Insider. Und: „Die Königsfamilie fürchtet, dass Meghan im Falle einer Scheidung Dianas Schmuck an den höchsten Bieter verkauft.“