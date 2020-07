Herzogin Meghan & Herzogin Kate: Zweifaches Baby-Glück!

Wie die Quelle weiter wissen will, soll auch Herzogin Kate die freudige Botschaft erhalten haben, dass sie und William ein Baby erwarten: "Sie wollte immer schon vier Kinder." Vor allem über ein Mädchen würde sich Kate ganz besonders freuen: "Sie würde so gerne ein weiteres Mädchen haben. Sie und ihre Schwester Pippa stehen sich so nah - Kate wünscht sich das für Charlotte." Was an den Gerüchten jedoch dran ist, ist nicht bekannt. Bis jetzt äußerte sich der Palast jedenfalls noch nicht dazu! Wir können also weiterhin gespannt sein...