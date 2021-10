Herzogin Meghan & Prinz Harry: Alles Fake! Sie können es nicht mehr vertuschen

Ein recht beliebiges Programm also, daher fragten sich viele Beobachter, aus welchem Anlass die Sussexes nun eigentlich tagelang durch New York tourten. Möglichen Aufschluss gab ein kleines Kabel, das aus Harrys Hose hervorblitzte und offenbar zu einem Sender unter seinem Pullover führte. Die Herzogin wiederum hüllte sich trotz milder Temperaturen auffallend oft in schwere, lange Mäntel, unter denen sich Mikro und Sender prima verstecken lassen. Und auch ein Kameramann begleitete die beiden auf Schritt und Tritt. Vielleicht, um emotionale und politisch korrekte Szenen für einen Netflix-Beitrag einzufangen?

Immerhin haben die Sussexes vor gut einem Jahr einen Millionen-Deal mit dem Streaming-Dienst abgeschlossen – und müssen langsam mal liefern. Was genau, ist noch offen, bislang weiß man nur von einer Animationsserie und den "Invictus Games", deren Schirmherr Harry ist. Doch die Gerüchte um eine Doku über ihr Leben werden immer lauter. Schließlich ist es das, was die Menschen sehen wollen – und nur so könnten die beiden in den USA in die Riege der Top-VIPs aufsteigen!