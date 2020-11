Herzogin Meghan & Prinz Harry: Ansage von der Queen! Sie sollen eine Theraphie machen!

"Die Königin traut es ihnen nicht zu, dass die Sussexes, Cambridges und Prinz Charles jemals in der Lage sein werden, ihre Differenzen allein zu bereinigen, also ist es Zeit für professionelle Hilfe", heißt es nun durch einen Insider gegenüber "New Idea".. Ebenfalls ergänzt die Quelle: "Die Tatsache, dass die Königin angesichts ihres Alters sogar so etwas wie eine Familienberatungssitzung in Erwägung zieht, zeigt, wie schlecht die Dinge stehen." Oh je! Was an den Gerüchten jedoch dran ist, ist nicht bekannt. Bis jetzt gaben die Royales dazu jedenfalls kein Statement ab. Wir können also weiterhin gespannt sein...